Макаренко может покинуть Андерлехт

Украинец - в списке футболистов, от которых клуб хочет избавиться.

Защитник Андерлехта Евгений Макаренко может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает Het Laatste Nieuws.

По информации источника, бельгийский клуб составил список из 24 игроков, с которыми готов прекратить сотрудничество. Таким образом Андерлехт хочет разгрузить свою зарплатную ведомость и сбалансировать бюджет.

Отмечается, что список состоит из двух частей: те футболисты, кто должен покинуть команду, и те, чьи аренды должны закончиться раньше времени. Украинский защитник оказался в первой части.

Напомним, что в текущем сезоне 28-летний футболист лишь дважды попал в заявку бельгийского клуба, не сыграв при этом ни одного матча.