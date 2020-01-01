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Макаренко может покинуть Андерлехт

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Украинец - в списке футболистов, от которых клуб хочет избавиться.
Евгений Макаренко
Евгений Макаренко
rsca.be

Защитник Андерлехта Евгений Макаренко может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает Het Laatste Nieuws.

По информации источника, бельгийский клуб составил список из 24 игроков, с которыми готов прекратить сотрудничество. Таким образом Андерлехт хочет разгрузить свою зарплатную ведомость и сбалансировать бюджет.

Отмечается, что список состоит из двух частей: те футболисты, кто должен покинуть команду, и те, чьи аренды должны закончиться раньше времени. Украинский защитник оказался в первой части.

Напомним, что в текущем сезоне 28-летний футболист лишь дважды попал в заявку бельгийского клуба, не сыграв при этом ни одного матча. 

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Теги: Евгений Макаренко, футбол, Андерлехт, Бельгия
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