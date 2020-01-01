Тренер Коринтианса подтвердил переход Сидклея

Нунес планирует использовать футболиста на левом фланге обороны.

Главный тренер Коринтианса Тьяго Нунес подтвердил переход защитника киевского Динамо Сидклея в состав его команды.

"Я предложил нашему игроку Данило Авелару сыграть на позиции центрального защитника. Этот разговор уже состоялся. Как бы то ни было, он уже будет частью команды.

Сидклей? Думаю, что его, а также Лукаса Питона мы будем использовать на левом фланге. Это будет здоровая конкуренция", - приводит слова Нунеса Torcedores.com.

Отметим, что 26-летний футболист выступал за Коринтианс в 2018 году на правах аренды, будучи игроком Атлетико Паранаэнсе. В текущем сезоне защитник ни разу не сыграл за киевский клуб.

Ранее сообщалось, что Сидклей прибыл на базу Коринтианса для прохождения медосмотра.