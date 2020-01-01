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Де Росси объявил о завершении карьеры

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Футболист планирует проводить больше времени со своей семьей.
Даниэле де Росси
Даниэле де Росси
Getty Images

Итальянский полузащитник Даниэле де Росси принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом игрок Боки Хуниорс объявил на специальной пресс-конференции.

"У меня нет никаких травм или других серьезных проблем. Мне просто нужна моя дочь и моя семья. Я скучаю по ним. У меня нет проблем с новым руководством. Боссы Боки Хуниорс пытались переубедить меня, но это окончательное решение.

В Боке меня приняли очень тепло, и я никогда этого не забуду. Продолжу смотреть матчи Хуниорс и, уверен, что еще появлюсь на трибунах этого клуба. Я заканчиваю игровую карьеру. Но могу сказать одно: я точно продолжу работать в футболе", - приводит слова Де Росси Football-Italia.

Напомним, итальянец перешел в Боку прошлым летом. До этого де Росси на протяжении 17-и сезонов выступал за Рому. В составе "волков" 36-летний хавбек дважды побеждал в Кубке Италии и один раз в Суперкубке страны. А в 2006 году он стал чемпионом мира в составе сборной Италии.

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Теги: Даниэле де Росси, Италия, Бока Хуниорс, Рома
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