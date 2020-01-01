Де Росси объявил о завершении карьеры

Футболист планирует проводить больше времени со своей семьей.

Итальянский полузащитник Даниэле де Росси принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом игрок Боки Хуниорс объявил на специальной пресс-конференции.

"У меня нет никаких травм или других серьезных проблем. Мне просто нужна моя дочь и моя семья. Я скучаю по ним. У меня нет проблем с новым руководством. Боссы Боки Хуниорс пытались переубедить меня, но это окончательное решение.

В Боке меня приняли очень тепло, и я никогда этого не забуду. Продолжу смотреть матчи Хуниорс и, уверен, что еще появлюсь на трибунах этого клуба. Я заканчиваю игровую карьеру. Но могу сказать одно: я точно продолжу работать в футболе", - приводит слова Де Росси Football-Italia.

Напомним, итальянец перешел в Боку прошлым летом. До этого де Росси на протяжении 17-и сезонов выступал за Рому. В составе "волков" 36-летний хавбек дважды побеждал в Кубке Италии и один раз в Суперкубке страны. А в 2006 году он стал чемпионом мира в составе сборной Италии.