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Украинцы Худобяк и Марковский забили в матче чемпионата Кипра

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При этом Этникосу украинцев все равно этого не хватило, чтобы взять очки в матче.
Украинцы Худобяк и Марковский забили в матче чемпионата Кипра

Украинские футболисты Игорь Худобяк и Илья Марковский отметились голами в матче 15-го тура чемпионата Кипра между их Этникосом и Неа Саламис.

34-летний Худобяк и 22-летний Марковский забили в этом матче по голу. Для Ильи этот мяч стал первым в сезоне. Игорь отличился с пенальти второй раз.

Голы украинцев не помогли их клубу – Этникос уступил со счетом 2:3.

Смотрите обзор матча:

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