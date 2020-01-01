Украинцы Худобяк и Марковский забили в матче чемпионата Кипра
При этом Этникосу украинцев все равно этого не хватило, чтобы взять очки в матче.
Украинские футболисты Игорь Худобяк и Илья Марковский отметились голами в матче 15-го тура чемпионата Кипра между их Этникосом и Неа Саламис.
34-летний Худобяк и 22-летний Марковский забили в этом матче по голу. Для Ильи этот мяч стал первым в сезоне. Игорь отличился с пенальти второй раз.
Голы украинцев не помогли их клубу – Этникос уступил со счетом 2:3.
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