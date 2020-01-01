Соболь: Надеюсь Брюгге выкупит меня у Шахтера

Эдуард Соболь рассказал, почему не сумел закрепиться в донецком Шахтере.

Защитник Шахтера сборной Украины Эдуард Соболь, выступающий сейчас за Брюгге, в интервью Роману Бебеху для YouTube-канала Бомбардир рассказал о периоде, проведенном в Шахтере, объяснив, почему так и смог закрепиться в составе донецкого клуба, а также признался, что хочет продолжить карьеру в нынешнем клубе.

"Я уже три года с Шахтером на сборы не ездил, так что у меня там вообще без шансов. Задавал вопрос: "Как так? Может, хотя бы на подготовку поеду, чтобы тренер посмотрел". Даже когда Каштру приходил, я даже на сборы не ездил.

Шанс закрепиться? Когда я переходил в Шахтер, то меня брали на перспективу. Там Рац должен был уходить. Но потом в одно время со мной подписали Исмаили. Но все равно Луческу давал мне шанс. Не часто, но периодически выходил на замену.

А потом, когда я уехал в юношескую сборную, он говорил, что хочет, чтобы я играл в Суперкубке в составе. Но я выбрал сборную. В итоге матчей семь не попадал в заявку, и мне сказали, что лучше уехать в аренду. С Луческу у меня был шанс. При Фонсеке – нет.

Что хуже всего в аренде? Хуже всего понимание, что это аренда. Ты здесь всего лишь на год, только начинаешь привыкать к команде, осваиваться и тебе приходится уезжать. Нет стабильности и это очень давит и мешает развитию. Надеюсь, в этом году это прекратится.

Моя клаусула? 4 миллиона. С одной стороны, конечно, солидная сумма. Но, учитывая, какие сейчас расценки в мире и тот факт, что Брюгге – богатый клуб, думаю, это по силам. Пока разговоров о выкупе моего контракта не было, но, слушая, как тренер отзывается обо мне, как мне доверяет, надеюсь, что это случится, и Брюгге выкупит мой трансфер", - отметил Соболь.

Напомним, Соболь выступает за Брюгге на правах аренды из Шахтера. В нынешнем сезоне Соболь сыграл 25 поединков за Брюгге, сделав 3 результативные передачи, а команда украинца ушла на зимний перерыв лидером чемпионата Бельгии с отрывом от второго Антверпена в 11 очков.

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