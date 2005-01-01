Экс-тренер Динамо возглавил словацкий клуб
Анатолий Демьяненко вернулся к работе спустя шесть лет.
Бывший тренер киевского Динамо Анатолий Демьяненко возглавил словацкую Нитру, сообщает пресс-служба команды.
Помогать украинскому специалисту будут Мирослав Немец и Мирослав Кениг.
Детали контракта между сторонами пока неизвестны.
После 18 туров Нитра занимает предпоследнее место в таблице чемпионата Словакии. Задача тренерского штаба Демьяненко - сохранить прописку в элитном дивизионе.
Последней командой Демьяненко была Волынь, с которой он работал с 2012 по 2013 год.
С 2005 по 2007 год специалист возглавлял Динамо, с которым выиграл чемпионат Украины, а также Суперкубок и два Кубка.
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