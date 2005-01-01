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Экс-тренер Динамо возглавил словацкий клуб

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Анатолий Демьяненко вернулся к работе спустя шесть лет.
Презентация Анатолия Демьяненко
Презентация Анатолия Демьяненко
FC Nitra

Бывший тренер киевского Динамо Анатолий Демьяненко возглавил словацкую Нитру, сообщает пресс-служба команды.

Помогать украинскому специалисту будут Мирослав Немец и Мирослав Кениг.

Детали контракта между сторонами пока неизвестны.

После 18 туров Нитра занимает предпоследнее место в таблице чемпионата Словакии. Задача тренерского штаба Демьяненко - сохранить прописку в элитном дивизионе.

Последней командой Демьяненко была Волынь, с которой он работал с 2012 по 2013 год. 

С 2005 по 2007 год специалист возглавлял Динамо, с которым выиграл чемпионат Украины, а также Суперкубок и два Кубка.

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Теги: футбол, Анатолий Демьяненко, Нитра
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