Стало известно, кто стал инициатором перехода Гармаша в Ризеспор
На трансфере украинца настоял главный тренер турецкой команды.
Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш продолжит карьеру в Ризеспоре. Инициатором трансфера является главный тренер команды Исмаил Картал, сообщает Fanatik.
Украинец будет выступать за турецкий клуб на правах аренды следующие полгода.
В этом сезоне чемпионата Украины Денис провел 13 матчей и отличился одним ассистом.
Примечательно, что за Ризеспор также выступает еще один украинец Николай Морозюк.
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