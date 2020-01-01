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Стало известно, кто стал инициатором перехода Гармаша в Ризеспор

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На трансфере украинца настоял главный тренер турецкой команды.
Денис Гармаш
Денис Гармаш
Getty Images

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш продолжит карьеру в Ризеспоре. Инициатором трансфера является главный тренер команды Исмаил Картал, сообщает Fanatik.

Украинец будет выступать за турецкий клуб на правах аренды следующие полгода.

В этом сезоне чемпионата Украины Денис провел 13 матчей и отличился одним ассистом.

Примечательно, что за Ризеспор также выступает еще один украинец Николай Морозюк. 

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Теги: футбол, Денис Гармаш, Ризеспор
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