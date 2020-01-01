Стало известно, кто стал инициатором перехода Гармаша в Ризеспор

На трансфере украинца настоял главный тренер турецкой команды.

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш продолжит карьеру в Ризеспоре. Инициатором трансфера является главный тренер команды Исмаил Картал, сообщает Fanatik.

Украинец будет выступать за турецкий клуб на правах аренды следующие полгода.

В этом сезоне чемпионата Украины Денис провел 13 матчей и отличился одним ассистом.

Примечательно, что за Ризеспор также выступает еще один украинец Николай Морозюк.