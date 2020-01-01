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Кадар подпишет контракт с МОЛ Фехервар - NB1

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Венгр близок к возвращению на родину.
Тамаш Кадар
Тамаш Кадар
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Тамаш Кадар может вернуться чемпионат Венгрии в ближайшее время, сообщает nb1.hu.

Отмечается, что футболист уже прошел медицинское обследование в МОЛ Фехервар.

Ожидается, что скоро стороны объявят о подписании контракта.

В этом сезоне Кадар сыграл в 20 матчах за Динамо во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей.

Отметим, что в Фехерваре выступает украинский полузащитник Иван Петряк. Клуб сейчас идет на втором месте в национальном чемпионате.

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Теги: футбол, Тамаш Кадар, Динамо, МОЛ Фехервар
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