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Лучшая футболистка мира потеряла свою награду, забыв ее в поезде

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Забытый багаж вернулся уже без награды.
Лучшая футболистка мира потеряла свою награду, забыв ее в поезде
Getty Images

Футболистка Лиона и сборной Франции Венди Ренар лишилась награды The Best, которую получила на церемонии награждения ФИФА в прошлом году.

В своем Twitter она рассказала, что забыла чемодан с вещами в поезде по пути из Парижа в Лион. Среди вещей были награды от France Football и The Best.

Когда Ренар вспомнила о чемодане и вернулась на вокзал, то в полученных от администрации вещах не оказалось трофея The Best. Она обратилась с просьбой к администрации вокзала и всем, кто может что-то знать о судьбе награды, сообщить ей.

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