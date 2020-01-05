В Швеции свалили памятник Ибрагимовичу
Вандалы опрокинули статую нападающего Милана Златана Ибрагимовича в городе Мальме. Об этом сообщает шведский портал Aftonbladet.
По информации источника, злоумышленники отпилили у памятника ноги, после чего скульптура упала на ограждающий ее забор. На голову "бронзовому Златану" надели черный свитер с надписью "Швеция".
Zlatan-statyn vält – avsågad vid fötternahttps://t.co/2VHf7r8R42 pic.twitter.com/OFk57xdk77— Aftonbladet (@Aftonbladet) 5 січня 2020 р.
Полиция предполагает, что акт вандализма совершили болельщики местного одноименного клуба. Фанаты Мальме враждебно относятся к шведу из-за того, что он стал владельцем акций принципиального соперника команды - Хаммарбю.
Это не первый раз, когда статуя Ибрагимовича подвергается осквернению. Ранее болельщики пытались отпилить ноги памятнику Златана.
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