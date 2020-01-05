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В Швеции свалили памятник Ибрагимовичу

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Злоумышленники подпилили ноги многострадальной статуе.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Вандалы опрокинули статую нападающего Милана Златана Ибрагимовича в городе Мальме. Об этом сообщает шведский портал Aftonbladet.

По информации источника, злоумышленники отпилили у памятника ноги, после чего скульптура упала на ограждающий ее забор. На голову "бронзовому Златану" надели черный свитер с надписью "Швеция".

Полиция предполагает, что акт вандализма совершили болельщики местного одноименного клуба. Фанаты Мальме враждебно относятся к шведу из-за того, что он стал владельцем акций принципиального соперника команды - Хаммарбю.

Это не первый раз, когда статуя Ибрагимовича подвергается осквернению. Ранее болельщики пытались отпилить ноги памятнику Златана.

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Теги: Златан Ибрагимович, Швеция, Мальме
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  05.01.2020, 12:17
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Хлебом не корми, это сделали пьяные кацапы. Перелив бояры в желудок, спровоцировал агрессию и в ход пошло всё, что под рукой. Точно козломордые.
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