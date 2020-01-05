В Швеции свалили памятник Ибрагимовичу

Злоумышленники подпилили ноги многострадальной статуе.

Вандалы опрокинули статую нападающего Милана Златана Ибрагимовича в городе Мальме. Об этом сообщает шведский портал Aftonbladet.

По информации источника, злоумышленники отпилили у памятника ноги, после чего скульптура упала на ограждающий ее забор. На голову "бронзовому Златану" надели черный свитер с надписью "Швеция".

Полиция предполагает, что акт вандализма совершили болельщики местного одноименного клуба. Фанаты Мальме враждебно относятся к шведу из-за того, что он стал владельцем акций принципиального соперника команды - Хаммарбю.

Это не первый раз, когда статуя Ибрагимовича подвергается осквернению. Ранее болельщики пытались отпилить ноги памятнику Златана.