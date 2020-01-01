Битва редакций: Ставим на "крепких" представителей Чемпионшипа и Реал
В грядущем раунде Битвы редакций совместно с Parimatch нас ждут матчи национальных чемпионатов и кубков. В девятнадцатом туре мы подготовили всего лишь одну ставку. Она будет экспрессом (ставка, которая включает в себя несколько событий). Итоги девятнадцатого тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей.
Текущий банк: 1126 грн
Грозный Чемпионшип и надежный Реал
Арсенал – Лидс (6 января)
Прогноз: Фора Лидс (+1,5)
Коэффициент: 1,63
Мидлсбро – Тоттенхэм (5 января)
Прогноз: Фора Мидлсбро (+1)
Коэффициент: 1,71
Хетафе – Реал (4 января)
Прогноз: Фора Реала (0)
Коэффициент: 1,33
Общий коэффициент: 3,7
Ставка: 200 грн
Кубок Англии довольно часто преподносит сюрпризы, которые кажутся таковыми лишь на первый взгляд. Верим, что Тоттенхэму и Арсеналу турнир не настолько важен. Не думаем, что Артета и Моуриньо выпустят даже приближенный к основе состав. Ставим на Лидс, который идет в лидерах Чемпионшипа, фору +1,5, а на Мидлсбро +1. «Речники» плохо начали сезон, но набрали отличную форму в последних матчах. Аналитики из Parimatch оценивают проход ставки на «Боро» в 58%. Также ставим фору (0) на Реал в поединке против Хетафе. Мадридцы после перерыва должны сразу включаться – терять очки нельзя.
Итог
Итак, в этом туре мы сделали лишь одну ставку и надеемся, что сможем получить долгожданную прибыль по итогам тура. Очень не хочется окончательно пробивать дно, уйдя в баланс ниже 1000 грн. Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?
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