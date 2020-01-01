Битва редакций: Ставим на "крепких" представителей Чемпионшипа и Реал

Редакция Bigmir)net совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Football.ua за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

В грядущем раунде Битвы редакций совместно с Parimatch нас ждут матчи национальных чемпионатов и кубков. В девятнадцатом туре мы подготовили всего лишь одну ставку. Она будет экспрессом (ставка, которая включает в себя несколько событий). Итоги девятнадцатого тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей.

Текущий банк: 11 2 6 грн

Грозный Чемпионшип и надежный Реал

Арсенал – Лидс (6 января)

Прогноз: Фора Лидс (+1,5)

Коэффициент: 1,63

Мидлсбро – Тоттенхэм (5 января)

Прогноз: Фора Мидлсбро (+1)

Коэффициент: 1,71

Хетафе – Реал (4 января)

Прогноз: Фора Реала (0)

Коэффициент: 1,33

Общий коэффициент: 3,7

Ставка: 200 грн

Кубок Англии довольно часто преподносит сюрпризы, которые кажутся таковыми лишь на первый взгляд. Верим, что Тоттенхэму и Арсеналу турнир не настолько важен. Не думаем, что Артета и Моуриньо выпустят даже приближенный к основе состав. Ставим на Лидс, который идет в лидерах Чемпионшипа, фору +1,5, а на Мидлсбро +1. «Речники» плохо начали сезон, но набрали отличную форму в последних матчах. Аналитики из Parimatch оценивают проход ставки на «Боро» в 58%. Также ставим фору (0) на Реал в поединке против Хетафе. Мадридцы после перерыва должны сразу включаться – терять очки нельзя.

Итог

Итак, в этом туре мы сделали лишь одну ставку и надеемся, что сможем получить долгожданную прибыль по итогам тура. Очень не хочется окончательно пробивать дно, уйдя в баланс ниже 1000 грн. Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?