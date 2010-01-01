Фанаты Ференцвароша признали Реброва лучшим тренером десятилетия

Работа специалиста поразила болельщиков.

Украинский тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров был признан лучшим тренером клуба 2010-х по версии сайта болельщиков.

72,2 процента фанатов отдали свои голоса за Реброва. Также, 16,5 процентов на счету Томаса Долля.

Стоит отметить, что в данном голосовании приняли участие 2 254 человек.

Напомним, Сергей Ребров возглавил "фради" в 2018 году. С тех пор он выиграл чемпионат Венгрии с командой, а также поиграл в Лиге Европы.

Ранее полузащитник Ференцвароша Александр Зубков рассказал подробности работы под руководством Реброва.