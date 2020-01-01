Петряк может покинуть венгерский клуб

Украинский полузащитник не смог надолго задержаться в клубе.

Полузащитник Фехервара Иван Петряк может сменить клуб летом, об этом сообщает NB1.

По информации источника, венгерский клуб готов рассмотреть предложение Академии Пушкаша об обмене. Украинский полузащитник может обменяться местами с Адама Дьюрчо.

Отмечается, что переговоры будут слишком сложными. Если обмен футболистами состоится, то произойдет не раньше летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо может перейти в Фехервар.