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Петряк может покинуть венгерский клуб

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Украинский полузащитник не смог надолго задержаться в клубе.
Иван Петряк
Иван Петряк
МОЛ Фехервар

Полузащитник Фехервара Иван Петряк может сменить клуб летом, об этом сообщает NB1.

По информации источника, венгерский клуб готов рассмотреть предложение Академии Пушкаша об обмене. Украинский полузащитник может обменяться местами с Адама Дьюрчо.

Отмечается, что переговоры будут слишком сложными. Если обмен футболистами состоится, то произойдет не раньше летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо может перейти в Фехервар.

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Теги: Иван Петряк, Фехервар, футбол
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