Бывший футболист Днепра может перебраться в АПЛ
В услугах Калинича заинтересован Ньюкасл.
Экс-футболист Днепра Никола Калинич, который сейчас находится в аренде в Роме, может перебраться в АПЛ, об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, Ньюкасл рассматривает кандидатуру хорвата в качестве усиления нападения. Отметим, что Рома не планирует выкупать Калинича у мадридского Атлетика.
В Роме Калинич провел шесть матчей, где не сумел отличиться результативными действиями.
Напомним, что хорват уже выступал в Англии за Блэкберн Роверс с 2009 по 2011 год.
Ранее сообщалось, что бывший игрок Шахтера может перейти в Галатасарай.
Полная версия правил