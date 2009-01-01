Бывший футболист Днепра может перебраться в АПЛ

В услугах Калинича заинтересован Ньюкасл.

Экс-футболист Днепра Никола Калинич, который сейчас находится в аренде в Роме, может перебраться в АПЛ, об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, Ньюкасл рассматривает кандидатуру хорвата в качестве усиления нападения. Отметим, что Рома не планирует выкупать Калинича у мадридского Атлетика.

В Роме Калинич провел шесть матчей, где не сумел отличиться результативными действиями.

Напомним, что хорват уже выступал в Англии за Блэкберн Роверс с 2009 по 2011 год.

Ранее сообщалось, что бывший игрок Шахтера может перейти в Галатасарай.