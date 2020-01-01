Футболист Шахтера получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии
Майкон проведет матчи за сборную Бразилии.
Футолист Шахтера Майкон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии, об этом сообщает официальный сайт “горняков“.
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Майкон вместе со сборной Бразилией примут участие в Предолимпийском турнире Южной Америки, где две лучшие команды соревнований получат лицензию на Олимпиаду-2020, которая состоится в июле-августе в Токио.
Бразилия в одной группе сыграет с Парагваем, Боливией, Уругваем и Перу.
По окончанию группового этапа две сборные выйдут в финальную часть, где определятся два обладателя лицензий Олимпиады-2020.
Напомним, что Майкон вернулся к тренировкам в октябре.
Ранее сообщалось, что Додо был вызван в олимпийскую сборную Бразилии.
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