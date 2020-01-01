Футболист Шахтера получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии

Майкон проведет матчи за сборную Бразилии.

Футолист Шахтера Майкон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии, об этом сообщает официальный сайт “горняков“.

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Майкон вместе со сборной Бразилией примут участие в Предолимпийском турнире Южной Америки, где две лучшие команды соревнований получат лицензию на Олимпиаду-2020, которая состоится в июле-августе в Токио.

Бразилия в одной группе сыграет с Парагваем, Боливией, Уругваем и Перу.

По окончанию группового этапа две сборные выйдут в финальную часть, где определятся два обладателя лицензий Олимпиады-2020.

Напомним, что Майкон вернулся к тренировкам в октябре.

Ранее сообщалось, что Додо был вызван в олимпийскую сборную Бразилии.