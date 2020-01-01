Битва редакций: Арсенал удивил Манчестер Юнайтед

В очередном туре организованного Parimatch проекта мы опять ушли в минус.

Продолжаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Bigmir)net соперничает с коллегами из Football.ua и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.

В восемнадцатом туре мы сделали одну ставку, которая была экспрессом. Наш прогноз в очередной раз не «зашел».

Ставка №1

Матчи: Уотфорд - Вулверхэмптон 2:1 / Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0

Прогноз: Х2 / Фора МЮ (0)

Коэффициент: 2,59

Ставка: 200 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Манчестер Юнайтед не смог ничего противопоставить Арсеналу, который провел первый тайм в высоком темпе, заработал комфортное преимущество и смог его удержать до конца встречи. Вулверхэмптон умудрился пропустить два мяча от Уотфорда, а затем включился, но все-таки не смог набрать очки, хотя был очень близок к этому. За "волков" обидно, ведь результат не до конца закономерный, но МЮ проиграл справедливо.

В восемнадцатом туре проекта, который организован Parimatch, мы продолжили неудачную тенденцию. Как отмечали ранее, до последнего тура больше нет смысла рисковать. Опять попробуем хоть немного увеличить имеющийся банк и поставить все уже в решающем туре.