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Самбрано принял предложение перуанского клуба - СМИ

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Защитник Динамо может вернуться на родину.
Карлос Самбрано
Карлос Самбрано
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Карлос Самбрано принял предложение перуанского клуба Альянс Лима, сообщает depor.com.

Источник утверждает, что футболист взял паузу на несколько дней, чтобы изучить предложения от других команд.

Отмечается, что услугами перуанца также интересуются два клуба из MLS - Лос-Анджелес Гэлакси и Сиэтл Саундерс. Если они не смогут убедить игрока подписать контракт, он будет готов присоединиться к Альянсу. 

Отметим, что действующий контракт Самбрано с Динамо рассчитан до 2021 года. В этом сезоне Карлос не провел ни одного матча за первую команду киевлян.

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Теги: футбол, Карлос Самбрано, Динамо
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