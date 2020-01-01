Манджукич: Мне понравилось играть с Роналду, мы отлично понимали друг друга

Хорват признался, что период без игровой практики дался ему нелегко.

Новичок катарского клуба Аль-Духаиль Марио Манджукич объяснил причины своего перехода, а также высказался о бывшем партнере по команде Криштиану Роналду.

“У меня было достаточно времени, чтобы обдумать все предложения. Моя продолжительная карьера в Европе заставила меня серьезно задуматься о поиске другого места работы.

Хочу поблагодарить Аль-Духаиль, клуб помогает мне на поле и за его пределами. Здесь я сразу почувствовал себя как дома, а это очень хороший знак. В Катаре снова встретил Медхи Бенатию, прекрасного футболиста и человека. Его присутствие здесь очень полезно для меня.

Отсутствие игровой практики в Турине было чем-то новым для меня, но всю жизнь я был воином, и старался оставаться в форме. Мне нужно узнать своих новых одноклубников, но я чувствую себя хорошо.

Все знают, что Криштиану невероятный игрок, и как он усердно работает над собой. Мне очень понравилось играть с ним, потому что мы прекрасно понимали друг друга“, - цитирует хорвата Football-Italia.

Ранее Марио Манджукич трогательно попрощался с Ювентусом.