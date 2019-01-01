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Додо, Тете и Леднев попали в список самых перспективных игроков по версии УЕФА

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Союз европейских футбольных ассоциаций оценил сильные стороны представителей чемпионата Украины.
Додо
Додо
ФК Шахтер Донецк

УЕФА опубликовал список самых талантливых футболистов, которые могут блеснуть в текущем году.

В рейтинг попали три футболиста, представляющие чемпионат Украины: Додо, Тете (оба - Шахтер) и Богдан Леднев (Заря).

Отмечается, что Додо быстро освоился в Украине после возвращения из аренды и регулярно выходит в основном составе своей команды.

Тете запоминается “сеющими панику“ быстрыми проходами по флангу. А Леднев, в свою очередь, привлекает внимание своим умением исполнять стандартные положения.

Ранее сообщалось, что Артем Беседин и Богдан Леднев попали в топ-10 лучших молодых бомбардиров Европы.

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Теги: футбол, Богдан Леднев, Додо, Тете, УЕФА
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