Агент Де Лигта рассказал, почему Маттейс не перешел в Барселону

"Сине-гранатовые" не смоли убедить нидерландца перейти к ним.

Агент Мино Райола рассказал подробности несостоявшегося трансфера Маттейса Де Лигта в Барселону.

“Многие нидерландцы воспринимают Барселону, как нидерландский клуб.

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Барселона думала, что им удастся совершить трансфер. Де Лигт - нидерландец, как и Френки де Йонг, который ушел из Аякс.

Они думали, что если де Йонг перешел к ним, то и Де Лигт последует за ним. Но Барселона назвала неверные причины того, почему они хотят подписать Маттейса.

Маттейс не интересует деньги, он просто хочет играть в футбол.

Де Лигт мог перейти в Ювентус годом ранее, но Аякс попросил его остаться. Это был его первый выбор, он удивился, когда узнал о предложениях от таких клубов, как Барселона и ПСЖ“, - рассказал Райола для Voetbal International.

Напомним, что Де Лигт перешел в Ювентус из Аякса за 75 миллионов евро.