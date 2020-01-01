Бывший игрок Шахтера может перебраться в турецкий чемпионат
Игроком интересуется Галатасарай.
Футболист Цзянсу Сунин Алекс Тейшера может перебраться в Галатасарай, об этом сообщает Fanatik.
По информации источника, руководство турецкого клуба хочет приобрести бразильца. Галатасарай планирует продать экс-игрока Динамо Юнеса Беланду. Клуб хочет продать марокканца за десять миллионов евро.
В текущем сезоне Алекс Тейшейра провел 30 матчей, где сумел отличиться 18 голами и отдать девять голевых передач.
По данным Transfermarkt Тейшера оценивается в 18 миллионов евро.
Отметим, что Галатасарай интересуется футболистом киевского Динамо.
Ранее сообщалось, что футболист Шахтера может перейти в бразильский клуб.
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