Бывший игрок Шахтера может перебраться в турецкий чемпионат

Игроком интересуется Галатасарай.

Футболист Цзянсу Сунин Алекс Тейшера может перебраться в Галатасарай, об этом сообщает Fanatik.

По информации источника, руководство турецкого клуба хочет приобрести бразильца. Галатасарай планирует продать экс-игрока Динамо Юнеса Беланду. Клуб хочет продать марокканца за десять миллионов евро.

В текущем сезоне Алекс Тейшейра провел 30 матчей, где сумел отличиться 18 голами и отдать девять голевых передач.

По данным Transfermarkt Тейшера оценивается в 18 миллионов евро.

Отметим, что Галатасарай интересуется футболистом киевского Динамо.

Ранее сообщалось, что футболист Шахтера может перейти в бразильский клуб.