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Бывший игрок Шахтера может перебраться в турецкий чемпионат

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Игроком интересуется Галатасарай.
Алекс Тейшера
Алекс Тейшера
Getty Images

Футболист Цзянсу Сунин Алекс Тейшера может перебраться в Галатасарай, об этом сообщает Fanatik.

По информации источника, руководство турецкого клуба хочет приобрести бразильца. Галатасарай планирует продать экс-игрока Динамо Юнеса Беланду. Клуб хочет продать марокканца за десять миллионов евро.

В текущем сезоне Алекс Тейшейра провел 30 матчей, где сумел отличиться 18 голами и отдать девять голевых передач.

По данным Transfermarkt Тейшера оценивается в 18 миллионов евро.

Отметим, что Галатасарай интересуется футболистом киевского Динамо.

Ранее сообщалось, что футболист Шахтера может перейти в бразильский клуб.

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Теги: Алекс Тейшейра, Галатасарай, Цзянсу Сунин, Шахтер Донецк, футбол
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