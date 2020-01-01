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Балотелли попал в автомобильную аварию, когда возвращался домой с новогодней вечеринки

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Итальянец попал в аварию за несколько сотен метров до дома.
Марио Балотелли
Марио Балотелли
Getty Images

Нападающий Брешии Марио Балотелли попал в автомобильную аварию на своем Fiat 500 Abarth, когда возвращался с новогодней вечеринки в одном из ночных клубов, об этом сообщает Corriere della Sera.

Около 5 утра по местному времени итальянец, который находился на пассажирском сидение, вместе со своим другом, который находился за рулем, совершил неправильный маневр, переехал через бордюр и врезался в забор жилого дома.

Отметим, что Балотелли и его друг не пострадали в аварии.

Напомним, что одноклубник Ярмоленко, одетый в костюм снеговика, разбил свой элитный Lamborghini.

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Теги: Марио Балотелли, Брешиа, вне игры
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