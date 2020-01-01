Балотелли попал в автомобильную аварию, когда возвращался домой с новогодней вечеринки
Итальянец попал в аварию за несколько сотен метров до дома.
Нападающий Брешии Марио Балотелли попал в автомобильную аварию на своем Fiat 500 Abarth, когда возвращался с новогодней вечеринки в одном из ночных клубов, об этом сообщает Corriere della Sera.
Около 5 утра по местному времени итальянец, который находился на пассажирском сидение, вместе со своим другом, который находился за рулем, совершил неправильный маневр, переехал через бордюр и врезался в забор жилого дома.
Отметим, что Балотелли и его друг не пострадали в аварии.
Напомним, что одноклубник Ярмоленко, одетый в костюм снеговика, разбил свой элитный Lamborghini.
Полная версия правил