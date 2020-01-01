Битва редакций: МЮ набрал ход и крепкие "волки"

Редакция Bigmir)net совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Football.ua за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

В грядущем раунде Битвы редакций совместно с Parimatch нас ждут матчи английской Премьер-лиги. В восемнадцатом туре мы подготовили всего лишь одну ставку. Она будет экспрессом (ставка, которая включает в себя несколько событий). Итоги восемнадцатого тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей.

Текущий банк: 1326 грн

Серия МЮ и "волки"

Арсенал – Манчестер Юнайтед (1 января)

Прогноз: Фора МЮ (0)

Коэффициент: 1,87

Уотфорд – Вулверхэмптон (1 января)

Прогноз: Х2

Коэффициент: 1,38

Общий коэффициент: 2,59

Ставка: 200 грн

Манчестер Юнайтед стабильно хорошо играет против сильных команд, но можно ли считать таким Арсенал? В любом случае "канониры" не похожи на команду, которая сможет выстроить "автобус", с которым у манкунианцев возникают проблемы. Тем более, команда Солскьяера набрала хороший ход. Аналитики из Parimatch оценивают проход ставки фора МЮ (0) в 53%. Также ставим на победу или ничью Вулверхэмптона в матче против Уотфорда. «Волки» слишком играют хорошо, чтобы уступить аутсайдеру.

Итог

Итак, в этом туре мы сделали лишь одну ставку и надеемся, что сможем получить прибыль по итогам тура. Пытаемся увеличить банк, чтобы в заключительном туре рискнуть на всю сумму. Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?