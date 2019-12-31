Болельщики клуба выбрали лучшего игрока уходящего года.

Нападающий Динамо-Брест Артем Милевский признан лучшим игроком уходящего года.

Болельщики клуба выбирали лучших игроков. Артем Милевский занял первое место, тем самым обогнав Александра Гутора в опросе. Третье место занял Габи Кики.

🔝 Артем Милевский – лучший игрок “Динамо-Брест“ в 2019 году! Артем до последнего боролся с Александром Гутором и все же победил в опросе болельщиков. Третье место занял Габи Кики. #fcdb1960 pic.twitter.com/2Jni0aHRoR — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) December 31, 2019

Ранее сообщалось, что два украинских футболиста попали в символические сборные года по окончанию чемпионата Беларуси.