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Милевский - лучший игрок Динамо-Брест

Комментариев: 1
Болельщики клуба выбрали лучшего игрока уходящего года.
Артем Милевский
Артем Милевский
instagram.com/timi1010/

Нападающий Динамо-Брест Артем Милевский признан лучшим игроком уходящего года.

Болельщики клуба выбирали лучших игроков. Артем Милевский занял первое место, тем самым обогнав Александра Гутора в опросе. Третье место занял Габи Кики.

Ранее сообщалось, что два украинских футболиста попали в символические сборные года по окончанию чемпионата Беларуси.

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Теги: Артем Милевский, Динамо-Брест, чемпионат Беларуси по футболу, футбол
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Комментариев (1)
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zadneprohodchik    31.12.2019, 13:07
Оценка:  0
zadneprohodchik
Представляю что это за команда ни ЛЕ ни ЛЧ им никогда не светит нсли бухарь алкаш пенсионер там лучшый игрок
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