Месси - лучший бомбардир 2010-х в Ла Лиге

Аргентинец опередил ближайшего соперника на 65 голов.

Нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Ла Лиги по итогам прошедшего десятилетия.

Аргентинский игрок сумел отличиться 369 раз в 2010-х, что является лучшим показателем среди всех футболистов.

Вторую строчку занял Криштиану Роналду, который сейчас выступает за Ювентус. Португалец забил 304 гола.

Третью позицию замыкает француз Карим Бензема из мадридского Реала, который имеет на счету 155 голов. Четвертое место делят между собой нападающие Барселоны Антуан Гризманн и Луис Суарес (141 гол).

Отметим, что ранее Associated Press включила аргентинца в пятерку лучших спортсменов десятилетия.