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Месси - лучший бомбардир 2010-х в Ла Лиге

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Аргентинец опередил ближайшего соперника на 65 голов.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Ла Лиги по итогам прошедшего десятилетия.

Аргентинский игрок сумел отличиться 369 раз в 2010-х, что является лучшим показателем среди всех футболистов.

Вторую строчку занял Криштиану Роналду, который сейчас выступает за Ювентус. Португалец забил 304 гола.

Третью позицию замыкает француз Карим Бензема из мадридского Реала, который имеет на счету 155 голов. Четвертое место делят между собой нападающие Барселоны Антуан Гризманн и Луис Суарес (141 гол).

Отметим, что ранее Associated Press включила аргентинца в пятерку лучших спортсменов десятилетия.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, сборная Аргентины по футболу, футбол, рейтинг
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