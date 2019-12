Куртуа сделал удивительный сейв на баскетбольном матче

Вратарь мадридского Реала и сборной Бельгии решил посетить баскетбольный матч НБА, где встречались Майами Хит и Филадельфия Сиксерс.

Бельгиец принял участие в одно из эпизодов игры. Баскетболист Майами Хит Тайлер Хирро вылетел за пределы площадки прямо на Куртуа, когда пытался оставить мяч в игре. Тибо успел среагировать и поймать баскетболиста.

Just Thibaut Courtois making a save at the @MiamiHEAT game 🤣 pic.twitter.com/OC9pZYzTNE