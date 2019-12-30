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Азар - лучший игрок в сборной Бельгии

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Полузащитник помог сборной выйти на Евро-2020.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Полузащитник мадридского Реала и сборной Бельгии Эден Азар признан лучшим игроком уходящего года.

Бельгиец в составе национальной сборной провел восемь матчей, в которых сумел пять раз отличиться и семь раз отдать голевую передачу.

Отметим, что сборная Бельгии первой вышла на Евро-2020., где им в группу попали - Россия, Дания, Финляндия.

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Теги: Эден Азар, Реал Мадрид, сборная Бельгии по футболу, футбол
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