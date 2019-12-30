Азар - лучший игрок в сборной Бельгии

Полузащитник помог сборной выйти на Евро-2020.

Полузащитник мадридского Реала и сборной Бельгии Эден Азар признан лучшим игроком уходящего года.

Бельгиец в составе национальной сборной провел восемь матчей, в которых сумел пять раз отличиться и семь раз отдать голевую передачу.

✅ 8 games

✅ 5 goals

✅ 7 assists@hazardeden10 is your Devil of the Year! 😈🇧🇪 pic.twitter.com/7Sbdyof7Xv — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) December 30, 2019

Отметим, что сборная Бельгии первой вышла на Евро-2020., где им в группу попали - Россия, Дания, Финляндия.