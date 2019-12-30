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Клуб Бекхэма получил первого тренера в истории

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Интер Майами возглавил Диего Алонсо.
Диего Алонсо
Диего Алонсо
twitter.com/InterMiamiCF

Уругвайский специалист Диего Алонсо стал первым тренером в истории Интера Майами, сообщает пресс-служба американского клуба.

Он является единственным тренером, который выигрывал Лигу чемпионов КОНКАКАФ с двумя разными командами. Алонсо возглавлял мексиканские Пачуку и Монтеррей.

Отметим, что Интер Майами начнет выступления в MLS со следующего сезона.

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Теги: футбол, Диего Алонсо, Интер Майами, Дэвид Бекхэм
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