Клуб Бекхэма получил первого тренера в истории
Интер Майами возглавил Диего Алонсо.
Уругвайский специалист Диего Алонсо стал первым тренером в истории Интера Майами, сообщает пресс-служба американского клуба.
🔊Your Coach is Here 🔊@AlonsoDT welcome to #InterMiamiCF! pic.twitter.com/mPueYORHo0— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 30, 2019
Он является единственным тренером, который выигрывал Лигу чемпионов КОНКАКАФ с двумя разными командами. Алонсо возглавлял мексиканские Пачуку и Монтеррей.
Отметим, что Интер Майами начнет выступления в MLS со следующего сезона.
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