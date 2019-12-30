Клуб Бекхэма получил первого тренера в истории

Интер Майами возглавил Диего Алонсо.

Уругвайский специалист Диего Алонсо стал первым тренером в истории Интера Майами, сообщает пресс-служба американского клуба.

Он является единственным тренером, который выигрывал Лигу чемпионов КОНКАКАФ с двумя разными командами. Алонсо возглавлял мексиканские Пачуку и Монтеррей.

Отметим, что Интер Майами начнет выступления в MLS со следующего сезона.