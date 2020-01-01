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Неймар: История с Тайсоном и Дентиньо - неприемлема

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Бразилец признался, что его раздражает расизм.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар рассказал, что в футболе ему не нравится.

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“Например, меня раздражает расизм. Истории как у Дентиньо с Тайсоном или Марио Балотелли - это для меня неприемлемо, так не должно быть.

Важно, чтобы это понимали все болельщики, которые приходят на стадион“, - цитирует бразильца France Football.

Напомним, в матче 14 тура УПЛ между Шахтером и Динамо произошел скандал - фанаты киевлян оскорбили Дентиньо и Тайсона, после чего капитан “горняков“ показал им средний палец.

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Теги: футбол, Неймар, расизм, Тайсон, Дентиньо
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