Битва редакций: Сумасшедший Ливерпуль и безнадежный Вест Хэм

В очередном туре организованного Parimatch проекта мы опять ушли в минус.

Продолжаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Bigmir)net соперничает с коллегами из Football.ua и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.

В семнадцатом туре мы сделали две ставки – все экспрессы. И опять не удалось порадовать себя «плюсами».

Ставка №1

Матчи: Тоттенхэм – Брайтон 2:1 / Лестер – Ливерпуль 0:4 / Челси – Саутгемптон 0:2

Прогноз: ТМ 3,5 / Фора Лестера (+1) / Победа Челси

Коэффициент: 3,03

Ставка: 250 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Первый матч нашего экспресса «зашел», хоть и с некоторой нервозностью. Тоттенхэм забил не самые очевидные голы во втором тайме, но уже в компенсированное время не реализовал верные моменты. Ливерпуль поставил точку в борьбе за чемпионскую гонку, если уставшие подопечные Клоппа так издеваются над второй командой чемпионата, то это конец. Челси неприятно удивил, а Саутгемптон сыграл надежно.

Ставка №2

Матчи: Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед 2:0 / Вест Хэм – Лестер 1:2

Прогноз: Обе забьют / Ничья

Коэффициент: 8,4

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Оборона Манчестер Сити играла не лучшим образом в последнее время, а Шеффилд Юнайтед умеет здорово огрызаться, но в этот раз «клинки» не смогли ничего предложить сопернику, так и не пробив в створ ворот. Лестер же вышел вторым составом против «молотобойцев», у которых на кону была судьба тренера, но и это не лишило Лестер очков. Очередные минусы..

Итог

В семнадцатом туре проекта, который организован Parimatch, мы продолжили уменьшать наш банк. До последнего тура больше нет смысла рисковать, эта тактика не сработала. Попробуем хоть немного увеличить имеющийся банк и поставить все уже в решающем туре.