Куртуа рассказал, кем мечтал стать в детстве

Бельгийский вратарь назвал свой скрытый талант.

Голкипер Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа накануне Нового года дал интервью журналистам издания beIN Sports.

“Мой скрытый талант? Если честно, я очень хорош в симуляторе Формулы-1 на PlayStation.

Если бы я не был профессиональным футболистом, кем бы тогда стал? Моя мама - физиотерапевт, и мне эта работа тоже нравилась. Еще у меня были мысли стать учителем физкультуры, если бы не занимался футболом.

Лучшее воспоминание этого десятилетия? В 2017 году я посетил Супербоул, матч между Пэтриотс и Атлантой. Увидеть такое шоу - один из пунктов моего списка желаний.

Каково это - играть за мадридский Реал? Это потрясающе. Каждый раз, когда мы играем на Бернабеу, я чувствую эту атмосферу. В такие моменты я говорю себе: “Я правда здесь, играю за лучший клуб в мире“. Это было мечтой с самого детства.

Лучший подарок, который ты я когда-либо получал? Наверное, это мои дети. Они - лучшее, что со мной произошло.

Цели на 2020-й год? Хочу выиграть трофеи с Реалом и победить на Евро-2020 в составе сборной Бельгии. И я надеюсь, что в следующем году все будут счастливы“, - отметил Куртуа.

Ранее Куртуа признался, что не обращает внимание на критику.