Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Грозный - главный тренер карагандинского Шахтера

Комментариев: 0
Украинский специалист продолжит работать в Казахстане.
Вячеслав Грозный (справа)
Вячеслав Грозный (справа)
ФК Шахтер Караганды

Украинский тренер Вячеслав Грозный стал тренером карагандинского Шахтера, об этом сообщает официальный сайт казахстанского клуба.

Подробности контракта с 63-летним специалистом не разглашаются. 

Последним местом работы Грозного был Арсенал-Киев, где он проработал до января 2019 года.

Отметим, что Вячеслав Грозный работал в Казахстане, где возглавлял Тобол и Иртыш.

Ранее сообщалось, что Григорчук может покинуть Астану.

Поделись:
Теги: Вячеслав Грозный, Шахтер Караганды, чемпионат Казахстана, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь