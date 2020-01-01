Грозный - главный тренер карагандинского Шахтера

Украинский специалист продолжит работать в Казахстане.

Украинский тренер Вячеслав Грозный стал тренером карагандинского Шахтера, об этом сообщает официальный сайт казахстанского клуба.

Подробности контракта с 63-летним специалистом не разглашаются.

Последним местом работы Грозного был Арсенал-Киев, где он проработал до января 2019 года.

Отметим, что Вячеслав Грозный работал в Казахстане, где возглавлял Тобол и Иртыш.

Ранее сообщалось, что Григорчук может покинуть Астану.