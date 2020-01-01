Грозный - главный тренер карагандинского Шахтера
Украинский специалист продолжит работать в Казахстане.
Украинский тренер Вячеслав Грозный стал тренером карагандинского Шахтера, об этом сообщает официальный сайт казахстанского клуба.
Подробности контракта с 63-летним специалистом не разглашаются.
Последним местом работы Грозного был Арсенал-Киев, где он проработал до января 2019 года.
Отметим, что Вячеслав Грозный работал в Казахстане, где возглавлял Тобол и Иртыш.
Ранее сообщалось, что Григорчук может покинуть Астану.
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