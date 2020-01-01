Гол Селезнева помог Бурсаспору обыграть Хатайспор

Украинец забил в дебюте первого тайма.

Нападающий Бурсаспора Евгений Селезнев отметился голом в матче первого дивизиона Турции против Хатайспора.

Украинец открыл счет в матче уже десятой минуте встречи, воспользовавшись ошибкой гостей.

Хатайспор смог сравнять счет в конце первого тайма, но команда Селезнева вырвала победу в добавленное время.

Бурсаспор - Хатайспор 2:1

Голы: Селезнев, 10, Алтыпармак, 90 - Баг, 45

В этом сезоне Селезнев сыграл Бурсаспор в 16 матчах во всех турнирах, где забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Евгений Селезнев отметился голом в Кубке Турции.