Гол Селезнева помог Бурсаспору обыграть Хатайспор
Украинец забил в дебюте первого тайма.
Нападающий Бурсаспора Евгений Селезнев отметился голом в матче первого дивизиона Турции против Хатайспора.
Украинец открыл счет в матче уже десятой минуте встречи, воспользовавшись ошибкой гостей.
Хатайспор смог сравнять счет в конце первого тайма, но команда Селезнева вырвала победу в добавленное время.
Бурсаспор - Хатайспор 2:1
Голы: Селезнев, 10, Алтыпармак, 90 - Баг, 45
В этом сезоне Селезнев сыграл Бурсаспор в 16 матчах во всех турнирах, где забил семь голов и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Евгений Селезнев отметился голом в Кубке Турции.
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