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Гол Селезнева помог Бурсаспору обыграть Хатайспор

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Украинец забил в дебюте первого тайма.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
twitter.com/bursasporsk

Нападающий Бурсаспора Евгений Селезнев отметился голом в матче первого дивизиона Турции против Хатайспора.

Украинец открыл счет в матче уже десятой минуте встречи, воспользовавшись ошибкой гостей.

Хатайспор смог сравнять счет в конце первого тайма, но команда Селезнева вырвала победу в добавленное время.

Бурсаспор - Хатайспор 2:1
Голы: Селезнев, 10, Алтыпармак, 90 - Баг, 45

В этом сезоне Селезнев сыграл Бурсаспор в 16 матчах во всех турнирах, где забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Евгений Селезнев отметился голом в Кубке Турции.

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Теги: футбол, Евгений Селезнев, Бурсаспор
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