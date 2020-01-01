Роналду рассказал, чем планирует заняться после завершения карьеры

Португалец хочет сыграть в кино.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду рассказал, чем планирует заняться после завершение карьеры.

Читай также: Роналду: Сейчас я номер один

“Буквально несколько лет назад футболисты играли до 30-32 лет, но сейчас же на поле играют и 40-летний игроки.

Когда мое тело больше не сможет выдерживать нагрузки на поле, тогда придет мое время уходить.

Мой успех - это результат кропотливой работы и образа жизни. Я постоянно работаю над тем, чтобы стать лучше физически и ментально. После завершение карьеры я намерен продолжить свое обучение.

Читай также: Месси и Роналду стали единственными, кто забил более 500 голов за десятилетие

Мне хочется верить, что я проживу больше 50 лет, чтобы научиться большему, пройти различные испытания и справиться с ними. Одним из вызовов, который я ставлю перед собой, сыграть в кино.

Мне всегда хочется узнавать новое. Я постоянно стремлюсь к этому, к образованию, ведь это дает мне ответы на вопросы, которые я задаю себе“, - заявил Криштиану для Goal.

Отметим, что ранее португалец прокомментировал возможность того, что он станет тренером футбольного клуба.