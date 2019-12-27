Джокович - о тренировке с Роналду: Надеюсь, что я справился с первым уроком, тренер
Теннисист провел усердную тренировку с Криштиану Роналду.
Вторая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал совместную тренировку с нападающим Ювентуса Криштиану Роналду.
“Надеюсь, что я хорошо справился с первым уроком, тренер. Это точно поможет технике Джокосмэш. Мне было очень приятно с тобой тренироваться.
Продолжай поднимать планку и вдохновлять спортивный мир“, - написал Джокович в Instagram.
Отметим, что ранее Роналду опубликовал видео, где он проводит усердные тренировки во время праздников.
Полная версия правил