Джокович - о тренировке с Роналду: Надеюсь, что я справился с первым уроком, тренер

Теннисист провел усердную тренировку с Криштиану Роналду.

Вторая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал совместную тренировку с нападающим Ювентуса Криштиану Роналду.

“Надеюсь, что я хорошо справился с первым уроком, тренер. Это точно поможет технике Джокосмэш. Мне было очень приятно с тобой тренироваться.

Продолжай поднимать планку и вдохновлять спортивный мир“, - написал Джокович в Instagram.

Отметим, что ранее Роналду опубликовал видео, где он проводит усердные тренировки во время праздников.