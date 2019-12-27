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Джокович - о тренировке с Роналду: Надеюсь, что я справился с первым уроком, тренер

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Теннисист провел усердную тренировку с Криштиану Роналду.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Вторая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал совместную тренировку с нападающим Ювентуса Криштиану Роналду.

“Надеюсь, что я хорошо справился с первым уроком, тренер. Это точно поможет технике Джокосмэш. Мне было очень приятно с тобой тренироваться.

Продолжай поднимать планку и вдохновлять спортивный мир“, - написал Джокович в Instagram.

Отметим, что ранее Роналду опубликовал видео, где он проводит усердные тренировки во время праздников.

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Теги: Новак Джокович, Криштиану Роналду, вне игры, теннис, футбол
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