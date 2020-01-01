Футболист Шахтера получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии

Додо проведет матчи за сборную Бразилии.

Футолист Шахтера Додо получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии, об этом сообщает Федерация футбола Бразилии.

Додо вместе со сборной Бразилией примут участие в Предолимпийском турнире Южной Америки, где две лучшие команды соревнований получат лицензию на Олимпиаду-2020.

Бразилия в одной группе сыграет с Парагваем, Боливией, Уругваем и Перу. По окончанию группового этапа две сборные выйдут в финальную часть, где определятся два обладателя лицензий Олимпиады-2020.

Сборная Бразилии начнет сбор 3 января и сыграет товарищеские встречи. Матчи отбора пройдут с 18 января по 9 февраля.