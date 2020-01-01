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Футболист Шахтера получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии

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Додо проведет матчи за сборную Бразилии.
Додо
Додо
ФК Шахер Донецк

Футолист Шахтера Додо получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии, об этом сообщает Федерация футбола Бразилии.

Додо вместе со сборной Бразилией примут участие в Предолимпийском турнире Южной Америки, где две лучшие команды соревнований получат лицензию на Олимпиаду-2020.

Бразилия в одной группе сыграет с Парагваем, Боливией, Уругваем и Перу. По окончанию группового этапа две сборные выйдут в финальную часть, где определятся два обладателя лицензий Олимпиады-2020.

Сборная Бразилии начнет сбор 3 января и сыграет товарищеские встречи. Матчи отбора пройдут с 18 января по 9 февраля.

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Теги: Додо, Шахтер Донецк, сборная Бразилии по футболу, Олимпиада
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