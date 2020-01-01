Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Неймар опубликовал фото трио MSN со свадьбы Суареса

Комментариев: 0
Легендарное трио воссоединилось.
Неймар - Месси - Суарес
Неймар - Месси - Суарес
Getty Images

Нападающий Барселоны Луис Суарес устроил вечеринку по поводу десятилетия своей свадьбы с Софией Бальби.

Суарес организовал торжественную церемонию в Уругвае, которую посетили более 150 человек.

На мероприятие были приглашены игроки Барселоны - Лионель Месси вместе со своей супругой, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Отметим, что вечеринку посетил и бывший игрок Барселоны Неймар Бразилец опубликовал в сторис в Instagram фотографию с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готово отпустить Неймара за 180 миллионов.

Поделись:
Теги: Неймар, Луис Суарес, Лионель Месси, Барселона, футбол, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь