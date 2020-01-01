Неймар опубликовал фото трио MSN со свадьбы Суареса

Легендарное трио воссоединилось.

Нападающий Барселоны Луис Суарес устроил вечеринку по поводу десятилетия своей свадьбы с Софией Бальби.

Суарес организовал торжественную церемонию в Уругвае, которую посетили более 150 человек.

На мероприятие были приглашены игроки Барселоны - Лионель Месси вместе со своей супругой, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Отметим, что вечеринку посетил и бывший игрок Барселоны Неймар Бразилец опубликовал в сторис в Instagram фотографию с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готово отпустить Неймара за 180 миллионов.