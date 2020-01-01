Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Макаренко: Компани постоянно пихал Зинченко из-за постов с девушкой в Instagram

Комментариев: 0
Бельгиец настраивал украинца на работу, чтоб тот отвлекся от социальных сетей.
Евгений Макаренко
Евгений Макаренко
Фк Андерлехт

Украинский защитник бельгийского Андрелехта Евгений Макаренко рассказал про взаимоотношения  Александра Зинченко и Венсана Компани.

“Компани недавно у меня спрашивал по поводу Зинченко и его девушке. Он мне рассказал, что постоянно пихал Сашу из-за огромного количества постов в Instagram с Владой Седан.

Но и отметил, что он большой профессионал. Конечно я с этим согласился. 

У Зинченко было много трудностей в Манчестер, но но своим трудом и работоспособностью он доказал, что может быть игроком основного состава“, - рассказал Макаренко на Youtube-канале Бомбардир.

Напомним, что Компани является главным тренером Андерлехта.

Поделись:
Теги: Евгений Макаренко, Венсан Компани, Андерлехт, Александр Зинченко, Манчестер Сити, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь