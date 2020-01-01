Макаренко: Компани постоянно пихал Зинченко из-за постов с девушкой в Instagram

Бельгиец настраивал украинца на работу, чтоб тот отвлекся от социальных сетей.

Украинский защитник бельгийского Андрелехта Евгений Макаренко рассказал про взаимоотношения Александра Зинченко и Венсана Компани.

“Компани недавно у меня спрашивал по поводу Зинченко и его девушке. Он мне рассказал, что постоянно пихал Сашу из-за огромного количества постов в Instagram с Владой Седан.

Но и отметил, что он большой профессионал. Конечно я с этим согласился.

У Зинченко было много трудностей в Манчестер, но но своим трудом и работоспособностью он доказал, что может быть игроком основного состава“, - рассказал Макаренко на Youtube-канале Бомбардир.

Напомним, что Компани является главным тренером Андерлехта.