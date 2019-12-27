Роналду научил Джоковича своему фирменному прыжку

Спортсмены провели совместную тренировку.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду встретился со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем. Спортсмены провели совместную тренировку в зале.

Во время занятия португалец не упустил возможность показать сербу свой фантастический прыжок во время исполнения ударов головой.

“Учу Новака Джоковича прыгать. Было приятно увидеться и потренироваться с тобой, друг“, - написал Роналду на своей странице в Instagram.

Ранее Роналду продемонстрировал умения боллбоя на матче Итогового турнира ATP.