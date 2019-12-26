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Милевский рассказал, как собирается встретить Новый год

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Сейчас футболист отдыхает на Бали, но Новый год будет встречать в Минске.
Артем Милевский (слева)
Артем Милевский (слева)
instagram.com/timi1010/

Нападающий Динамо-Брест Артем Милевский, который сейчас отдыхает на Бали, сообщил, что Новый год будет встречать в Минске.

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Украинец отметил, что на его праздничном столе будут традиционные салаты оливье и шуба, а пить он будет Советское шампанское.

"Купили подарки, завтра - водопады, и потом - Минск. Оливье, шуба, котлетки, мандарины и Советское", - написал Милевский на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что Артем Милевский создал свой канал на YouTube.

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Теги: Артем Милевский, Динамо-Брест, чемпионат Беларуси по футболу, футбол, чемпионат Беларуси, вне игры, Новый год
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