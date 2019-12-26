Милевский и Нойок - в символических сборных чемпионата Беларуси сезона-2019
Украинские футболисты попали в сборные сезона.
Официальный сайт Белорусской федерации футбола опубликовал символические сборные по итогам законченного сезона чемпионата Беларуси.
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В сборные вошли два украинских футболиста Динамо-Брест.
В символической сборной “А“ оказался Артем Милевский.
Символическая сборная А, составленная из лучших игроков чемпионата.#ЗвездныйМяч2019 #БеларусбанкВышэйшаяЛіга2019 pic.twitter.com/SRbgygKdWl— АБФФ (@BelFootFeder) December 26, 2019
В символическую сборную “Б“ попал Александр Нойок.
Символическая сборная Б, составленная из лучших игроков чемпионата.#ЗвездныйМяч2019 #БеларусбанкВышэйшаяЛіга2019 pic.twitter.com/bJ18CJhMQ5— АБФФ (@BelFootFeder) December 26, 2019
Ранее сообщалось, что Милевский создал Youtube-канал.
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