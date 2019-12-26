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Милевский и Нойок - в символических сборных чемпионата Беларуси сезона-2019

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Украинские футболисты попали в сборные сезона.
Милевский - Нойок
Милевский - Нойок
instagram.com/timi1010/

Официальный сайт Белорусской федерации футбола опубликовал символические сборные по итогам законченного сезона чемпионата Беларуси.

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В сборные вошли два украинских футболиста Динамо-Брест.

В символической сборной “А“ оказался Артем Милевский.

В символическую сборную “Б“ попал Александр Нойок.

Ранее сообщалось, что Милевский создал Youtube-канал.

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Теги: Артем Милевский, Александр Нойок, Динамо-Брест, чемпионат Беларуси, футбол, символические сборная, рейтинг
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