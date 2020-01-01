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Роналду: Сейчас я номер один

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Португалец заявил, что у него нет недостатков.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду поделился мнением по поводу проведенного года.

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“Мой приоритет - это титулы. Мне все нравится в Ювентусе и в чемпионате Итилии. Мне хочется провести еще несколько сезонов.

Сейчас я номер один. У меня нет недостатков. В следующем году посмотрим, какие изменения произойдут“, - цитирует Роналду Sport.es.

Ранее сообщалось, что Роналду провел свой худший год за последние десять лет.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, сборная Португалии по футболу, футбол
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