Роналду: Сейчас я номер один
Португалец заявил, что у него нет недостатков.
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду поделился мнением по поводу проведенного года.
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“Мой приоритет - это титулы. Мне все нравится в Ювентусе и в чемпионате Итилии. Мне хочется провести еще несколько сезонов.
Сейчас я номер один. У меня нет недостатков. В следующем году посмотрим, какие изменения произойдут“, - цитирует Роналду Sport.es.
Ранее сообщалось, что Роналду провел свой худший год за последние десять лет.
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