Роналду: Сейчас я номер один

Португалец заявил, что у него нет недостатков.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду поделился мнением по поводу проведенного года.

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“Мой приоритет - это титулы. Мне все нравится в Ювентусе и в чемпионате Итилии. Мне хочется провести еще несколько сезонов.

Сейчас я номер один. У меня нет недостатков. В следующем году посмотрим, какие изменения произойдут“, - цитирует Роналду Sport.es.

Ранее сообщалось, что Роналду провел свой худший год за последние десять лет.