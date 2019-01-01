Битва редакций: Изнеможенный Ливерпуль и неудержимый Шеффилд Юнайтед
В грядущем раунде Битвы редакций совместно с Parimatch нас ждут матчи чемпионата Англии. В семнадцатом туре мы подготовили две ставки. Обе будут экспрессами (ставка, которая включает в себя несколько событий). Итоги семнадцатого тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей.
Текущий банк: 1676 грн
Аккуратный Тоттенхэм и изнеможенный Ливерпуль
Тоттенхэм - Брайтон (26 декабря)
Прогноз: ТМ (3,5)
Коэффициент: 1,55
Лестер – Ливерпуль (26 декабря)
Прогноз: Фора Лестера (+1)
Коэффициент: 1,4
Челси – Саутгемптон (26 декабря)
Прогноз: Победа Челси
Коэффициент: 1,4
Общий коэффициент: 3,03
Ставка: 250 грн
Акцент мы сделаем на экспресс, в котором верим, что Ливерпуль после тяжелого вояжа в Доху не успеет восстановиться. Даже если «красные» и победят в один мяч, то мы получим возврат. Что касается Тоттенхэма, то вряд ли команда Моуриньо при удачном развитии событий побежит забивать еще, а «чайки» же, если получат преимущество в счете, уйдут в оборону. Челси после победы над Тоттенхэмом имеет все шансы легко обыграть Саутгемптон.
Неудержимый Шеффилд Юнайтед и осечка Лестера
Ман Сити – Шеффилд Юнайтед (29 декабря)
Прогноз: Обе забьют
Коэффициент: 2
Вест Хэм – Лестер (28 декабря)
Прогноз: Ничья
Коэффициент: 4,2
Общий коэффициент: 8,4
Ставка: 100 грн
Наш второй экспресс получается довольно рискованным. Если голы обеих команд в матче Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед вполне ожидаемы, то вот осечка Лестера может и не состояться, однако есть ощущение, что "молотобойцы" должны отобрать очки у команды Роджерса. Аналитики из Parimatch оценивают проход ставки «обе забьют» в 50%.
Итог
Итак, в этом туре мы сделали две ставки и надеемся хоть немного поправить ход своих дел. Очевидно, акцент делаем на первый экспресс, а для прохода второго, однозначно, нужна удача. Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?
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