Григорчук покинет Астану в ближайшее время
Украинский специалист досрочно уйдет из команды.
Главный тренер Астаны Роман Григорчук покинет свою должность в ближайшее время, сообщает KazFootball.kz.
Действующее соглашение украинского специалиста с клубом рассчитано до конца 2020 года.
На данный момент стороны обсуждают неустойку по разрыву контракта.
Отметим, что под руководством Григорчука Астана смогла выйти в групповой этап Лиги Европы, а также выиграла казахстанскую Премьер-лигу.
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