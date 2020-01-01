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Григорчук покинет Астану в ближайшее время

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Украинский специалист досрочно уйдет из команды.
Роман Григорчук
Роман Григорчук
Getty Images

Главный тренер Астаны Роман Григорчук покинет свою должность в ближайшее время, сообщает KazFootball.kz.

Действующее соглашение украинского специалиста с клубом рассчитано до конца 2020 года.

На данный момент стороны обсуждают неустойку по разрыву контракта.

Отметим, что под руководством Григорчука Астана смогла выйти в групповой этап Лиги Европы, а также выиграла казахстанскую Премьер-лигу.

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Теги: футбол, Роман Григорчук, Астана
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