Российская модель заявила, что Роналду писал ей в соцсетях, но она не ответила

Девушка сообщила, что она была не единственной, кто получил сообщение от звездного португальца.

Российская Instagram-модель Вики Одинцова рассказала, что несколько лет назад проигнорировала сообщение известного футболиста Криштиану Роналду.

Кроме того, девушка рассказала о взаимоотношениях с популярным пилотом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном и форвардом ПСЖ Неймаром.

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“Главная знаменитость в моей телефонной книжке - Хэмилтон. Последний раз он писал мне 15 ноября, поздравлял с днем рождения. Мы дружим, переписываемся и созваниваемся. Он во френдзоне. Периодически езжу на его гонки - последний раз была в Сочи. Мы три года уже дружим.

Роналду ставил мне лайки и даже писал в директ несколько лет назад: “Ппривет, как дела“. Я удалила сообщение и не ответила. Мне кажется, он всем одинаковые сообщения рассылает. Но мне это неинтересно. Сотне девчонок он закинул удочку. На него все ведутся, а я не повелась.

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Я даже знаю еще девчонок, которым он писал. Это давно было. Может, он так себе репутацию зарабатывал? С Неймаром я общаюсь, ведь он лучший друг Хэмилтона. Он адекватный человек, мы переписываемся в Instagram“, - рассказала Одинцова в интервью YouTube-каналу Макарена.

Отметим, что в прошлом Криштиану Роналду встречался с российской моделью Ириной Шейк.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду тайно женился на Джорджине Родригес.