Месси и Роналду стали единственными, кто забил более 500 голов за десятилетие

Главные звезды мирового футбола вновь доказали свое превосходство над другими игроками.

Нападающий Барселоны Лионель Месси и форвард Ювентуса Криштиану Роналду стали единственными футболистами, которые сумели забить более 500 голов за последние десять лет.

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При этом, аргентинец все же превзошел своего главного конкурента - на счету Лео 579 голов, в то время как португалец отличился 555 точными ударами.

Стоит сказать, что Месси и Роналду также вошли в тройку самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes, и в этом рейтинге португалец превзошел соперника.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду отреагировал на фанатов, скандировавших имя Месси.