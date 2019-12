Халк после развода закрутил роман с племянницей бывшей жены

Нападающий китайского Шанхай Теллэйс Халк в июле развелся со своей женой Иран Соузой и уже успел закрутить новый роман.

Как сообщает UOL, бразилец начал встречаться с племянницей экс-супруги Камилой. Игрок через своих представителей уже подтвердил информацию об отношениях с Камилой.

E o Hulk que após 5 meses de ter terminado com a sua ex mulher, foi lá e assumiu um namoro com A SOBRINHA DELA. Isso mesmo, sobrinha da sua ex. pic.twitter.com/8eXqKYkhnI