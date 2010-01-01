FourFourTwo назвал топ-10 лучших матчей десятилетия
Авторитетный портал FourFourTwo опубликовал топ-10 лучших матчей последнего десятилетия.
Первое место занял матч чемпионата мира 2014 Бразилия - Германия (1:7).
На втором месте расположился матч Манчестер Сити и КПР (3:2), который позволил “горожанам“ выиграть АПЛ.
Тройку замыкает матч Эль-Класико, где “сине-гранатовые“ разгромили мадридский Реал (5:0).
10 лучших матчей десятилетия:
1. Бразилия — Германия 1:7 — 8 июля 2014 года
2. Манчестер Сити 3:2 КПР — 13 мая 2012 года
3. Барселона 5:0 Реал — 29 ноября 2010 года
4. Барселона 6:1 ПСЖ — 8 марта 2017 года
5. Реал 2:3 Барселона — 23 апреля 2017 года
6. Ливерпуль 4:3 Боруссия Д — 14 апреля 2016 года
7. Барселона 2:2 Челси — 24 апреля 2012 года
8. Барселона 1:0 Интер — 28 апреля 2010 года
9. Ньюкасл 4:4 Арсенал — 5 февраля 2011 года
10. Челси 2:2 Тоттенхэм — 2 мая 2016 года
Ранее сообщалось, что Forbes опубликовал список топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия.
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