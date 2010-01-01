FourFourTwo назвал топ-10 лучших матчей десятилетия

Разгром в Бразилии стал лучшим матчем за десять лет.

Бразилия - Германия Getty Images

Авторитетный портал FourFourTwo опубликовал топ-10 лучших матчей последнего десятилетия. Первое место занял матч чемпионата мира 2014 Бразилия - Германия (1:7). На втором месте расположился матч Манчестер Сити и КПР (3:2), который позволил “горожанам“ выиграть АПЛ. Тройку замыкает матч Эль-Класико, где “сине-гранатовые“ разгромили мадридский Реал (5:0). 10 лучших матчей десятилетия: 1. Бразилия — Германия 1:7 — 8 июля 2014 года 2. Манчестер Сити 3:2 КПР — 13 мая 2012 года 3. Барселона 5:0 Реал — 29 ноября 2010 года 4. Барселона 6:1 ПСЖ — 8 марта 2017 года 5. Реал 2:3 Барселона — 23 апреля 2017 года 6. Ливерпуль 4:3 Боруссия Д — 14 апреля 2016 года 7. Барселона 2:2 Челси — 24 апреля 2012 года 8. Барселона 1:0 Интер — 28 апреля 2010 года 9. Ньюкасл 4:4 Арсенал — 5 февраля 2011 года 10. Челси 2:2 Тоттенхэм — 2 мая 2016 года Ранее сообщалось, что Forbes опубликовал список топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия.

Дима Данец