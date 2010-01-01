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FourFourTwo назвал топ-10 лучших матчей десятилетия

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Разгром в Бразилии стал лучшим матчем за десять лет.
Бразилия - Германия
Бразилия - Германия
Getty Images

Авторитетный портал FourFourTwo опубликовал топ-10 лучших матчей последнего десятилетия.

Первое место занял матч чемпионата мира 2014 Бразилия - Германия (1:7).

На втором месте расположился матч Манчестер Сити и КПР (3:2), который позволил “горожанам“ выиграть АПЛ.

Тройку замыкает матч Эль-Класико, где “сине-гранатовые“ разгромили мадридский Реал (5:0).

10 лучших матчей десятилетия:

1. Бразилия — Германия 1:7 — 8 июля 2014 года

2. Манчестер Сити 3:2 КПР — 13 мая 2012 года

3. Барселона 5:0 Реал — 29 ноября 2010 года

4. Барселона 6:1 ПСЖ — 8 марта 2017 года

5. Реал 2:3 Барселона — 23 апреля 2017 года

6. Ливерпуль 4:3 Боруссия Д — 14 апреля 2016 года

7. Барселона 2:2 Челси — 24 апреля 2012 года

8. Барселона 1:0 Интер — 28 апреля 2010 года

9. Ньюкасл 4:4 Арсенал — 5 февраля 2011 года

10. Челси 2:2 Тоттенхэм — 2 мая 2016 года

Ранее сообщалось, что Forbes опубликовал список топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия.

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Теги: FourFourTwo, сборная Германии по футболу, сборная Бразилии по футболу, рейтинг, список
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