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Барселона намерена подписать 17-летнего полузащитника

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Молодое дарование может перейти в каталонский клуб по окончание сезона.
Адиль Аушиш
Адиль Аушиш
Getty Images

Барселона заинтересована в приобретении полузащитник ПСЖ Адиль Аушиш, об этом сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, “сине-гранатовые“ уже несколько лет следят за 17-летним игроком юношеской сборной Франции (U17). Барселона намерена подписать игрока по окончание сезона.

Летом молодой полузащитник может стать свободным агентом. ПСЖ хочет продлить контракт с Аушишом, однако сам игрок не собирается подписывать новое соглашение.

Если Аушиш в 2020 году станет игроком Барселоны, то каталонцы должны будут заплатить ПСЖ за воспитание игрока.

Напомним, что ранее 17-летний футболист Интера посвятил маме свой дебютный гол.

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Теги: Адиль Аушиш, ПСЖ, Барселона, футбол
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