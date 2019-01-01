Барселона намерена подписать 17-летнего полузащитника
Молодое дарование может перейти в каталонский клуб по окончание сезона.
Барселона заинтересована в приобретении полузащитник ПСЖ Адиль Аушиш, об этом сообщает Mundo Deportivo.
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По информации источника, “сине-гранатовые“ уже несколько лет следят за 17-летним игроком юношеской сборной Франции (U17). Барселона намерена подписать игрока по окончание сезона.
Летом молодой полузащитник может стать свободным агентом. ПСЖ хочет продлить контракт с Аушишом, однако сам игрок не собирается подписывать новое соглашение.
Если Аушиш в 2020 году станет игроком Барселоны, то каталонцы должны будут заплатить ПСЖ за воспитание игрока.
Напомним, что ранее 17-летний футболист Интера посвятил маме свой дебютный гол.
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