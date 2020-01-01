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Будьте готовы ко всему: Милевский создал канал на Youtube

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Легенда украинского футбола будет показывать собственную жизнь на Youtube.

Артем Милевский
Артем Милевский
instagram.com/timi1010/

Нападающий Динамо Брест Артем Милевский запустил новый проект на Youtube.

Футболист создал собственный канал, назвав его “Миля“.

“Первый видос на моем канале я записал в родном Киеве с кентом - Санычем Алиевым. Как в старые добрые времена мы прочувствовали атмосферу лучших ночных заведений столицы.

Только тут Милевский и Алиев без цензуры! Подписывайтесь на мой канал - здесь будет полный треш“, - написал Милевский в описание к видео.

Напомним, что ранее одноклубник Милевского рассказал, какой на самом деле Артем в настоящей жизни.

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Теги: Артем Милевский, Александр Алиев, футбол, вне игры
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