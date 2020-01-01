Будьте готовы ко всему: Милевский создал канал на Youtube
Легенда украинского футбола будет показывать собственную жизнь на Youtube.
Нападающий Динамо Брест Артем Милевский запустил новый проект на Youtube.
Футболист создал собственный канал, назвав его “Миля“.
“Первый видос на моем канале я записал в родном Киеве с кентом - Санычем Алиевым. Как в старые добрые времена мы прочувствовали атмосферу лучших ночных заведений столицы.
Только тут Милевский и Алиев без цензуры! Подписывайтесь на мой канал - здесь будет полный треш“, - написал Милевский в описание к видео.
Напомним, что ранее одноклубник Милевского рассказал, какой на самом деле Артем в настоящей жизни.
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